Löscheinsatz im Bahnhof

Im Mannheimer Bahnhof Waldhof ist am Dienstagmorgen ein ICE in Brand geraten. Das bestätigte die Polizei Mannheim auf Anfrage. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Es handelte sich hierbei um den ICE 202 in Richtung Köln. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei mitteilte, war gegen 10 Uhr eine Abteiltoilette in der zweiten Klasse des zweiten Zugteils in Brand geraten. Das Feuer konnte laut Feuerwehr bald gelöscht werden, der betroffene Zugteil wurde der Bahn übergeben.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen verletzt, eine wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die andere verletzte Person habe sich auf eigenen Wunsch selbst auf den Heimweg gemacht, so die Specherin der Bundespolizei. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe sowie die bahnbetrieblichen Auswirkungen sind ebenfalls noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Laut Feuerwehr habe sich die Brandbekämpfung zunächst schwierig gestaltet, da die Verkleidung des Zuges in Brand geraten war. Der Zug wurde geräumt und 39 Personen gesichtet. Insgesamt befanden sich rund 450 Personen im Zug. Drei Wärmebusse seien über die MVV angefordert worden, so die Polizei Mannheim. Auch Notfallmanager waren vor Ort. Die Bundespolizei war mit zwei Streifen im Einsatz.

Ein Ersatzzug kam nicht mehr zum Einsatz, da der vordere Zugteil die Fahrt Richtung Frankfurt mit den Reisenden fortsetzen konnte. Gegen 13.20 Uhr konnten die Gleise freigegeben werden, teilte die Polizei mit. 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit neun Fahrzeugen und zwölf Kräfte des Rettungsdienstes mit sechs Fahrzeugen waren im Einsatz. Der Schienenverkehr sowie die Sonderburger Straße zwischen Böhringer- und Kulmerstraße wurden von der Polizei für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen gesperrt. red

