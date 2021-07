Löbel-Recherchen in der Endauswahl des Lokaljournalistenpreises

Auch die Konrad-Adenauer-Stiftung würdigt die Recherchen des „Mannheimer Morgen“ zu Nikolas Löbel und der Mannheimer CDU: Beim von ihr ausgeschriebenen Deutschen Lokaljournalistenpreis kam Autor Stefan Proetel in die Endauswahl der besten zehn von insgesamt 309 eingereichten Beiträge. Der Ressortleiter Lokales und Regionales hatte mit seinen laut Jury „sachlichen, akribischen und überaus fairen“ Recherchen im Juni bereits den Nannen-Preis des Verlagshauses Gruner + Jahr sowie des Magazins „Stern“ in der Kategorie „Lokal“ gewonnen.

Den Deutschen Lokaljournalistenpreis gewann zuletzt der Südkurier für seine Corona-Berichterstattung mit dem Schwerpunkt: „Was passiert, wenn die Schweizer Grenze abgeriegelt wird?“ Der zweite Preis ging an die „Hamburger Morgenpost“ mit einer Serie über „Jüdisches Leben in Hamburg“. Der dritte Preis wurde dem Hanauer Anzeiger für seine umfangreiche Berichterstattung am Tag nach dem rassistisch motivierten Terror-Anschlag, bei dem zehn Menschen starben, zuerkannt. Der Volontärspreis ging an zwei Volontärinnen der Rheinischen Post für ihr multimediales Projekt „Die RheinStories“,

„Es war nicht überraschend, dass sehr viele Einsendungen für den Deutschen Lokaljournalistenpreis 2020 das allgegenwärtige Thema Corona behandeln – aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Bemerkenswert war die Vielfalt an weiteren Themen, die nicht minder relevant für unser Miteinander sind, und in welcher Qualität, Tiefe, Kontinuität und auch Kreativität diese recherchiert und aufbereitet wurden“, sagte Norbert Lammert, ehemaliger Bundestagspräsident und Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Damit zeige der aktuelle Preisjahrgang einmal mehr, welch herausragende Bedeutung der Lokaljournalismus für die Gesellschaft habe, welch wichtige und mitunter auch identitätsstiftende Rolle er für die Leserinnen und Leser vor Ort spiele. „Er ist und bleibt unverzichtbar für unsere Demokratie.“ red