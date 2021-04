Löbel-Nachfolge: CDU-Kreisvorstand empfiehlt Roland Hörner als Bundestagskandidat

Mannheim. Roland Hörner, langjähriger Direktor und Geschäftsführer des Hafens Mannheim, soll bei der kommenden Bundestagswahl im September als Kandidat der CDU Mannheim antreten – so lautet die Empfehlung des Mannheimer CDU-Kreisvorstands. Das teilte dieser am Montagabend in einer Pressemitteilung mit. Wie es darin heißt, sei er „mit sehr großer Mehrheit als Wahlkreiskandidat für den Bundestag nominiert“ worden.

Roland Hörner. © Privat

Die Aufstellung eines Kandidaten soll nun durch eine Wahlkreismitgliederversammlung der CDU Mannheim, an der alle Mitglieder stimmberechtigt sind. Diese Versammlung ist für Samstag, 15. Mai, geplant.

Schwerpunkte Umwelt, Verkehr und Wirtschaft

„Freiheit und Verantwortung miteinander zu verbinden - so wie es den Bedürfnissen der Menschen entspricht: Das ist mein Ziel“, beschreibt Roland Hörner in der Pressemitteilung seine Motivation für die Kandidatur für das Direktmandat in Mannheim. Seine politischen Schwerpunkte sieht er demnach im Bereich der Umwelt-, Verkehrs- und Wirtschaftspolitik sowie in der öffentlichen Sicherheit.

„Umwelt- und Klimaschutz in Stadt und Land sind von zentraler Bedeutung. Ein notwendiger Baustein für das Erreichen unserer Klimaziele ist eine intelligente Verkehrspolitik unter Einbeziehung aller Verkehrsträger“, wird Hörner zitiert. „Als Bundestagsabgeordneter möchte ich diese Erfolgsfaktoren Mannheims bewahren und ausbauen.“

Roland Hörner Roland Hörner ist am 24. März 1954 geboren, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Nach Abitur und Wehrdienst studierte er von 1976 bis 1981 Rechtswissenschaft an der Universität Heidelberg (Abschluss 1. Juristisches Staatsexamen). Nach dem Rechtsreferendariat und dem 2. Juristischen Staatsexamen trat Roland Hörner 1985 in den höheren Dienst der Steuerverwaltung des Landes Baden-Württemberg ein, zunächst als Leiter der Rechtsbehelfsstelle des Finanzamtes in Villingen-Schwenningen. 1987 bis 1989 war er als Jurist in der Landesvermögensverwaltung in Heidelberg für den Stadtkreis Mannheim und Teile des Rhein-Neckar-Kreises tätig, anschließend bis 1990 Hauptsachgebietsleiter Umsatzsteuer beim Finanzamt Mannheim-Stadt.

1990 bis 1991 absolvierte Roland Hörner die Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg in Karlsruhe und wurde an das Büro der Gouverneurin von Texas (USA) abgeordnet. Nach seiner Rückkehr war er bis 1998 im Finanzministerium Baden-Württemberg für Grundsatzfragen der Beteiligungspolitik des Landes zuständig.

Von 1998 bis Ende 2020 wirkte Roland Hörner als Hafendirektor und Geschäftsführer der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafen-Gesellschaft Mannheim mbH. In dieser Funktion war er von 2010 bis 2012 sowie von 2016 bis 2019 Präsident und Mitglied des Exekutivkomitees des Europäischen Verbands der Binnenhäfen. Seit 2008 ist er auch Mitglied im Präsidium des Bundesverbands öffentlicher Binnenhäfen.

Roland Hörner engagiert sich ehrenamtlich im Vorstand des Fördervereins des Technoseum Mannheim und im Hafenclub Mannheim. Seit diesem Jahr ist er auch Mitglied der CDU Mannheim.