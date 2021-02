Mannheim. Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel (CDU) lädt zum digitalen Rundgang durch den Bundestag – bei Currywurst, Bier und Prosecco. Eingeladen sind Teilnehmende bereits geplanter, aber Corona-bedingt abgesagter Berlin-Fahrten sowie alle anderen Mannheimer. „Die Corona-Pandemie soll uns nicht daran hindern, über Politik und Gesellschaft zu diskutieren und uns über die Erwartungen an den Bundestagsabgeordneten auszutauschen“, so Löbel. Wer dabei sein möchte, kann sich bis 28. Februar für den Termin am 4. März und bis 17. März für den Termin am 24. März (Beginn jeweils um 18 Uhr) anmelden, entweder unter 0621/ 17 29 06 20 oder per E-Mail an nikolas.loebel.wk@bundestag.de. Teilnehmer erhalten ein „Berliner Überraschungspaket“ nach Hause. Darin finden sich Lektüre, Currywurst, Getränk und Anleitung für Webex sowie Zugangsdaten.