Lockerungen kommen

Dem Mannheimer Gesundheitsamt wurden bis Donnerstag, 16 Uhr, 40 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Nach den städtischen Zahlen liegt die Inzidenz nun bei 91,7 und damit konstant unter 100. Deshalb werden ab Sonntag in Mannheim die Corona-Regeln gelockert.

Ab Montag, 24. Mai, führt die Stadt zudem eine Sonderaktion mit zusätzlichen AstraZeneca-Impfterminen durch. Die Impfungen im Pop-up-Impfzentrum AstraZeneca erfolgen nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Am Freitag, 21. Mai, will die Stadt im Laufe des Tages die Modalitäten zur Sonderaktion bekannt geben. Es können nur Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz Mannheim einen Termin buchen.

Ältere Schüler stärker betroffen

„Offensichtlich gelohnt“ haben sich nach den Worten von Gesundheitsamts-Chef Peter Schäfer die Schnell- und Selbsttests in Kitas und Schulen. 101 positive Ergebnisse habe es dadurch in den vergangenen vier Wochen gegeben, berichtete Schäfer am Donnerstag im Bildungsausschuss. Davon seien 71 durch die genaueren PCR-Tests als tatsächliche Infektionsfälle bestätigt worden. Keine dieser 71 getesteten Personen habe zuvor Krankheitssymptome gezeigt.

Etwa vier Fünftel der Fälle verzeichnet das Gesundheitsamt in Schulen, ein Fünftel in Kitas. Nach den Worten von Schäfer zeigt sich deutlich: „Je älter, desto häufiger“ seien Infektionen festzustellen.

Aktuell seien von Corona-Fällen noch drei Kindertagesstätten und zwei Schulen betroffen. Der Leiter des Gesundheitsamts spricht von einer „deutlichen Beruhigung“ des Infektionsgeschehens auch in diesem Bereich. Zu einem positiven Ergebnis kommt Gesundheitsamts-Chef Schäfer ebenso, was die (verpflichtenden) Tests in Schulen angeht: „Es funktioniert gut, es ist Handlungssicherheit eingekehrt.“ Allerdings sei der Präsenzunterricht eingeschränkt, eine Bewährungsprobe stehe also noch bevor. lia/bhr