Lockerungen für den Mannheimer Handel ab Montag möglich

Mannheim. In Mannheim sind Lockerungen der Corona-Beschränkungen für den Handel frühestens ab kommenden Montag möglich. Sollte sich der Trend der rückläufigen 7-Tage-Inzidenz in der Quadratestadt weiter fortsetzen, treten entsprechenden Maßnahmen für den Handel in Kraft, hieß es am Dienstag aus dem Rathaus. Dafür muss die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen den Schwellenwert von 150 unterschreiten, Sonn- und Feiertage unterbrechen die Zählung dabei nicht. Maßgeblich sind dafür die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Am Montag, 10. Mai, lag die Inzidenz laut RKI bei 118,1. Wegen des Feiertags am Donnerstag könnte bei anhaltenden aktuellem Infektionsgeschehen am Samstag, 15. Mai, der fünfte Werktag in Folge sein, an dem die Inzidenz unter 150 liegt.

Frühestens ab Montag, 17. Mai, könnten dann Läden für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum öffnen („Click and Meet“).

Dabei gilt:

nur ein Kunde je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche Die Kundin oder der Kunde muss ein negatives Ergebnis einer innerhalb von 24 Stunden vor

Inanspruchnahme der Leistung mittels eines anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorgelegt haben

der Betreiber muss die Kontaktdaten der Kunden, mindestens Name, Vorname, eine sichere Kontaktinformation (Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Anschrift) sowie den Zeitraum des Aufenthaltes, erheben

der Verkauf von Waren, die über das übliche Sortiment des jeweiligen Geschäfts hinausgehen, ist untersagt und

in geschlossenen Räumen muss von jeder Kundin und jedem Kunden eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) oder eine medizinische Gesichtsmaske (Mund-Nase-Schutz) getragen werden.

Bereits am Montag hatte die Stadt verkündet, dass wegen der Unterschreitung der Inzidenz von 165 an fünf Tagen hintereinander der Schulbetrieb ab Montag, 17. Mai, wieder im Wechselunterricht öffnet. Kitas und Kindertagespflege öffnen ebenfalls wieder und gehen bereits ab dem Mittwoch, 12. Mai, in den „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“.

