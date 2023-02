LKW verursacht Vollsperrung auf der Friesenheimer Insel

Mannheim. Ein LKW hat eine größere Menge Schrott am Mittwochmorgen auf der Friesenheimer Insel in Mannheim verloren und so eine Vollsperrung verursacht. Polizeiangaben zufolge verlor der LKW gegen 10:00 Uhr aufgrund mangelnder Ladungssicherung Rapsschrot. Aufgrund der Beschaffenheit des Schrotes, welches teilweise Rapsöl enthielt und der feuchten Umgebungsluft, konnte die eingesetzte Kehrmaschine die Straße nicht restlos reinigen. Daher wurde eine Fachfirma mit der rückstandsfreien Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

