Mannheim. Ein Lkw-Fahrer hat durch unzureichende Sicherung seiner Ladung einen Unfall in Mannheim verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, seien Holzlatten aus einem offenen Containerbau auf ein hinter dem Lkw fahrendes Auto gefallen. Der Unfall hatte sich am Dienstag gegen 13.50 Uhr in der Helmut-Kohl-Straße im Lindenhof ereignet.

Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der Lkw-Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit rechnen.