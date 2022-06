LKW kippt in Kurve auf Friesenheimer Insel um und verursacht mehr als 50.000 Euro Schaden

Mannheim. Ein Lkw ist am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr mit seinem voll beladenen Anhänger in der Rudolph-Diesel-Straße umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro. Der Fahrer des Lkws wollte von einem Firmengelände nach links auf die Straße auffahren, als der Anhänger aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ins Schwanken geriet und kippte. Der Lkw beschädigte zwei am Straßenrand parkende Autos. Verletzt wurde niemand. Ein Abschleppunternehmen richtete den umgekippten Lkw wieder auf und schleppte ihn ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1