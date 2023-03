Mannheim. Eine Fußgängerin ist am Donnerstagmittag in Mannheim von einem Lastwagenfahrer erfasst worden. Er übersah die 39-Jährige beim Rechtsabbiegen von der Augustaanlage in die Werderstraße, berichtet die Polizei. Sie war bei grün über die Straße gelaufen. Der Rettungsdienst brachte die 39-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, während der Lastwagenfahrer davon fuhr. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-3310 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1