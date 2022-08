Lkw-Fahrer erfasst Auto

Ein Unfall mit einem Lkw in der Mannheimer Schwetzingerstadt hat am Dienstagabend einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war ein 27-jähriger Autofahrer gegen 18.50 Uhr in der Viehhofstraße in Richtung Neuhermsheim unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel nach links übersah der Mann den Lkw, der offenbar auf gleicher Höhe fuhr. Das Auto wurde von dem Sattelzug des 56 Jahre alten Lkw-Fahrers erfasst und auf einer Länge von rund 80 Meter vor dem Lastwagen hergeschoben.

„Da sich der 27-jährige Unfallverursacher im Moment des Fahrstreifenwechsels den bisherigen Erkenntnissen nach im sogenannten Toten Winkel des Lkw-Fahrers befand, konnte der 56-Jährige die Geschehnisse nicht sofort einordnen“, schreibt die Polizei weiter in einer Pressemeldung. Auto und Lkw kamen laut Angaben der Beamten erst zum Stehen, als andere Verkehrsteilnehmer durch Hupen auf das Auto aufmerksam machten, das sich quer zur Fahrtrichtung vor dem Lastwagen verkeilt hatte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro. Weder der junge Mann noch der Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. vs