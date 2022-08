Lkw auf A 6 bei Mannheim brennt aus - Fahrbahnen in Richtung Norden gesperrt

Mannheim. Wegen eines brennenden Lkw zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim ist die Autobahn 6 am frühen Donnerstagmorgen in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden voll gesperrt worden.

Aktuell ist die Fahrbahn in Richtung Süden wieder für den Verkehr freigegeben. Die Sperrung der Fahrbahnen in Richtung Norden bleibt bestehen. Hier dauern die Reinigungs- und Bergungsarbeiten noch mehrere Stunden an. Eine örtliche Umleitung wurde laut Polizeiangaben eingerichtet. Ortskundige Fahrer werden gebeten das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort geriet gegen kurz vor 4 Uhr ein mit Autoteilen beladener Sattelauflieger in Brand. Der Fahrer konnte die Zugmaschine noch abkoppeln und in Sicherheit bringen, der Auflieger brannte vollständig aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Wie es zu dem Feuer kam war noch unklar, auch über die Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (mit dpa)