Neckarstadt. Eine Freundin schildert Husam A. als „fürsorglich, verliebt, aber nicht aufdringlich“. Zwei, drei Jahre habe sie der Iraker umsorgt, wenn sie wieder einmal vor der häuslichen Gewalt ihres Ex-Ehemanns geflüchtet war. „Er wollte immer ein besseres Leben“, sagt die 33-jährige Frau aus Ludwigshafen am Donnerstag als Zeugin vor dem Landgericht aus. Seit einer Woche steht Husam A. vor der Ersten Großen Strafkammer. Die Anklage lautet auf Mord.

AdUnit urban-intext1

Was geschah am 13. Juli in der Wohnung von Gabriel V. in der Neckarstadt? Der 35 Jahre alte Student war eine Woche später mit zertrümmertem Kopf und heruntergezogener Hose in seinem Appartement in der Laurentiusstraße tot aufgefunden worden, der Verwesungsprozess hatte bereits eingesetzt (wir berichteten). Mit einer vollen Sektflasche war ihm der Schädel mit Wucht zerschmettert worden. Mehrfach soll der Täter mit großer Brutalität zugeschlagen haben.

Sexuelle Kontakte gegen Geld

Am zweiten Prozesstag sagten Kriminaltechniker des Landeskriminalamts (LKA) in Stuttgart vor dem Schwurgericht im Sektflaschen-Mordprozess unter Vorsitz von Richter Gerd Rackwitz aus. Die Experten haben nach DNA-Analysen an einer Schnürsenkel-Öse des linken Sportschuhs des Angeklagten Blut des Opfers entdeckt. Auch ein blutiger Abdruck der Sohle in dem Appartement weist auf den mutmaßlichen Täter hin, „Muster, Größe und Verschleißmerkmale stimmen überein, der linke Schuh kommt in Betracht, ein anderer Schuh kann aber nicht ausgeschlossen werden“, so die Expertise des LKA. Ebenfalls entdeckten die Spezialisten einen Fingerabdruck an einem Glas, der als „Mischform“ dem Verdächtigen zugeordnet werden kann.

Husam A. schweigt auf Anraten seines Anwalts Steffen Kling, nur als seine Freundin aussagt, spricht er sie auf Arabisch emotional an und muss vom Vorsitzenden in die Schranken gewiesen werden. Über das Internet hätten sie Kontakt aufgenommen und sich dann zwei- bis dreimal oder öfter getroffen, erzählt die Frau, Husam habe sie getröstet, wenn sie von ihrem Mann geschlagen worden sei: „Er wollte immer, dass ich aus dieser Hölle rauskomme.“

„Tut mir leid, ich bin kaputt“

AdUnit urban-intext2

Ja, er sei verliebt in sie gewesen, und auch sie habe Gefühle für den Iraker gehabt. Man habe sich auch geküsst, aber zum Geschlechtsverkehr sei es nie gekommen. Dann habe er ihr von sexuellen Kontakten gegen Geld mit drei Frauen in Berlin und einem Mann erzählt. Als sie darauf verärgert reagierte, soll er ihr gestanden haben: „Das war doch alles nur Spaß!“ Im Sommer 2020, vor der mutmaßlichen Bluttat, sei der Kontakt dann immer weniger geworden und schließlich abgerissen. Seine letzte SMS-Nachricht Anfang Juli: „Tut mir leid, ich bin kaputt!“

Ein weiterer Zeuge sagt aus, dass er für Gabriel V. einige Tage vor der Tat in dessen Wohnung gegen 4 Uhr einen homosexuellen Kontakt vermittelt habe. Etwa eineinhalb Stunden hätten sich die beiden im Appartement aufgehalten. „In der Zeit habe ich mir am Hauptbahnhof etwas zu essen geholt. Ich sollte da ja nicht dabei sein“, lässt der 27-Jährige per Dolmetscher berichten.