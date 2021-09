Livestream: "MM"-Wahlarena mit Kandidierenden aus dem Wahlkreis Mannheim

Der Wahlkampf biegt auf die Zielgerade. In wenigen Tagen entscheidet sich, wer Deutschland in den kommenden vier Jahren regiert - und wer Mannheim im Parlament vertreten wird. Im Wahlkreis treten zwölf Frauen und Männer für das Direktmandat an.

Der „MM“ lädt die Kandidierenden der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien am Sonntag, 19. September, um 16 Uhr zur „MM“-Wahlarena ins Nationaltheater ein. Dort geht es um die Antworten der Kandidaten auf die drängenden Zukunftsfragen. Verfolgen Sie die Veranstaltung hier im Livestream.