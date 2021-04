Livemusik im virtuellen U-Bahnhof

Ohne Corona würden wahrscheinlich ganz viele Menschen in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Mai tanzen. Um Anhängern von elektronischer Tanzmusik trotz Pandemie gute Laune zu bescheren, macht Christoph Werner, Eventleiter beim Mannheimer Radiosender Sunshine live, ein virtuelles Angebot: die zweite Auflage der Streaming-Veranstaltung „I’m Raving – The Happy Rave“. „Den Leuten fällt die Decke auf den Kopf“, sagt Werner. „Wir wollen ihnen daher etwas Schönes geben und eine Party im Wohnzimmer gestalten.“

Discjockeys wie Dune, DJ Hooligan, Mellow-D, Charly Lownoise und Eric SSL alias Eric Wust nehmen die Feierfreudigen am Freitagabend von 19 bis Samstagfrüh um 3 Uhr mit in die Welt des Happy Hardcores. Gesendet wird via Facebook, Youtube, Twitch sowie das Radio. Das Besondere: Während bei der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr die Zuschauer zu fertigen Sets tanzten, die die Künstler dem Sender vorab zugesandt hatten, werden die DJs in diesem Jahr ihre Musik live aus Mannheim spielen. Lediglich Charly Lownoise ist nicht vor Ort: Seine Show wird als Videomitschnitt gestreamt. Wust moderiert den Abend. Die Show ist zwar kostenlos, aber Zuschauer können virtuelle Getränke und Gewinnlose für 10 Euro kaufen, um zu unterstützen. Es winken mehrere Preise.

„Hat verbotenen Charakter“

Um der Show ein einzigartiges Flair zu verleihen, hat die Mannheimer Firma Around erneut einen virtuellen Saal aufgebaut: Der Zuschauer hat das Gefühl, in einer U-Bahn-Station zu sein – für Werner eine typische Rave-Kulisse. „Eine U-Bahn-Station hat einen verbotenen Charakter. So haben wir einen illegalen, virtuellen U-Bahn-Rave.“ Die Musiker legen deshalb vor einem Greenscreen auf. cap