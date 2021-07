Live-Stream zur Studienwahl

Von der Studienwahl bis zur Bewerbung können viele Fragen auftreten. Welcher Studiengang passt zu mir? Wie bewerbe ich mich an der Hochschule Mannheim? Was macht das Studium an der Hochschule aus? Fragen über Fragen, die Studienbewerber am Donnerstag, 15. Juli, ab 15 Uhr im Live-Stream stellen können. Experten von der Hochschule helfen dann dabei, das passende Studienangebot für die Bewerberin oder den Bewerber zu finden und beantworten alle Fragen in dieser Online-Sprechstunde. Das Einschalten ist über YouTube, Vimeo, Instagram oder Facebook möglich. Studierenden, Professorinnen und und Professoren sowie Mitarbeitende der Agentur für Arbeit stehen zum Antworten bereit. red

