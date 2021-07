Literaturfestival Lesen.Hören in der Alten Feuerwache

Mannheim. Das Literaturfestival Lesen.Hören wartet in der Alten Feuerwache am Sonntag, 11. Juli, mit Iris Wolf (11 Uhr) und Christoph Ransmayr (20 Uhr) und am Dienstag, 13. Juli, mit Marlene Streeruwitz auf zahlreiche Literaturbegeisterte. Das Festival läuft noch bis Sonntag, 18. Juli. Lesen.Hören lädt ein, literarische Entdeckungen zu machen und gibt Orientierung im aufregenden Dschungel neuer Bücher, immer bedacht auf die gute Mischung aus Unterhaltung und gesellschaftlichen Themen. Tickets können online unter altefeuerwache.com oder telefonisch unter der Rufnummer 0180/6050400 erworben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1