Literarischer Globetrotter

Die Liste literarischer Weltreisender und ihrer Berichte verzeichnet viele klangvolle Namen. Einer von ihnen, die früh in solche Fußstapfen traten und Erfahrungen in reizvollem eigenem Stil beschreiben, ist der Schriftsteller Dietmar Grieser. In jungen Jahren kam er als Werkstudent zur Redaktion des „Mannheimer Morgen“ und veröffentlichte damals schon ein Bändchen mit eigenen Texten.

Schreibender Zunft auf der Spur

Dies führte ins Wunderland der Literatur und bildete den Auftakt eines vielschichtigen Lebenswerks: Griesers zahlreichen Forschungsreisen zu Schauplätzen der Weltliteratur galten Spuren von Autoren und Autorinnen, nicht nur der schreibenden Zunft: Selbst furchtlose Recherchen bei streitbaren Dichterwitwen scheute er nicht. Aus all diesen akribisch recherchierten und mit scheinbar leichter Hand geschriebenen Buchveröffentlichungen entstand ein Bücherberg und ließen den aus Zweibrücken Stammenden mit alpenländischen Vorfahren längst zum Wiener Professor werden. Auch Fernsehzuschauer kennen Ergebnisse seiner Expeditionen von Schloss Gripsholm bis zum River Kwai (und weit darüber hinaus), die in charmant vorgetragenen wie fundierten Publikationen ihren Niederschlag fanden. Manches Bücherregal vieler Grieser-Fans dürfte auch in unserer Region Platzangst bekommen – besonders nach seinen Auftritten in Mannheim und Ludwigshafen. All das in gewinnender, scheinbar müheloser Diktion verfasst. Im achten Lebensjahrzehnt wollte sich Grieser auf „wohlverdienten Ruhestand“ einstellen.

„Zwischen Donezk und Anatevka“

Aber die Zeitgeschichte sprach ihr Veto: Forschungstouren hatten ihn auch in jene produktive Kultur- und Literaturlandschaft geführt, die jetzt grausam geschunden wird. Diesen geistigen Aspekt belegt Dietmar Griesers jüngste Publikation „Zwischen Donezk und Anatevka“ (Amalthea Verlag, Wien). Eine Lektüre, die über schockierende tägliche Bilder aus der Ukraine hinaus die kulturelle Zerstörung durch den unsäglichen Angriffskrieg auf Menschen, Städte und Traditionen dieses Landes vor Augen führt: 150 Buchseiten der jüngsten Publikation belegen zugleich die immateriellen Schäden des Überfalls auf eine Kulturnation.