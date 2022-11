LI.PAR.Tie. informiert vor dem Mannheimer Jobcenter

Mannheim. Die Fraktion LI.PAR.Tie. im Gemeinderat Mannheim wird mit einem Stand vor dem Jobcenter Mannheim am Friedrichsring (Ecke Ifflandstraße) am Dienstag von 13.30 Uhr bis 15 Uhr vor Ort sein. Der Fraktionsvorsitzende Dennis Ulas (Die Linke) wird mit Stadtrat Andreas Parmentier (Tierschutzpartei) und weiteren Stadträtinnen an einem Stand über die Anträge und politischen Forderungen der Fraktion in Bezug auf die Situation von Transferleistungsempfängern informieren.

So soll die Stadt Mannheim einen Fonds gegen Gas- und Stromsperren einrichten, mit dem Betroffenen schnell und unbürokratisch geholfen werden kann, heißt es in der Mitteilung der Fraktion. Das Jobcenter solle erhöhte Kosten durch Strompreissteigerungen sofort übernehmen, fordern die Politiker.

"Statt die Preise zu erhöhen, soll die MVV ein Grundkontingent mit Preisen auf dem Stand vom 1. März diesen Jahres anbieten. Die starken Preiserhöhungen der MVV kritisieren die Fraktionsmitglieder aufs Schärfste", heißt es weiter.

Die 20 vergünstigten VRN-Einzelfahrscheine für Sozialpassinhaber sollten zudem "unbedingt beibehalten und dazu ein Monatsticket für 19 Euro angeboten werden". Und weiteres fordert die Fraktion: Auch die Tierarztkosten für Sozialpassinhaberinnen und -Inhaber mit Hunden oder Katzen sollen teilweise übernommen werden.

Die Fraktion weist auch erneut auf die Sozialsprechstunde der Linken Mannheim hin, die schon vielen Menschen im Leistungsbezug, kleinen Renten und Einkommen weiterhelfen konnte, teilt LI.PAR.Tie mit.