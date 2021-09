Linke sprechen zu Wohnen und Mieten

Caren Lay und Gökay Akbulut von den Linken laden an diesem Freitag, 3. September, um 17 Uhr zu einer Kundgebung auf den Alten Messplatz ein. Zentrale Themen werden Mieten und Wohnen sein, teilte die Partei in einer Pressemitteilung mit. „Die Linke kämpft für eine Neuausrichtung der Mieten- und Stadtentwicklungspolitik. Unser Ziel ist klar: Mietenexplosion und Verdrängung stoppen, die Mieten wieder senken und langfristig eine gemeinnützige Wohnungswirtschaft aufbauen“, erklärt Akbulut, die auf Platz zwei der baden-württembergischen Landesliste für die Linken steht. Die Linksfraktion kritisiert zudem die „voranschreitende Gentrifizierung in der Neckarstadt und im Jungbusch, die ansteigenden Mieten und den fehlenden Ausbau von Sozialwohnungen.“ Die wohnungspolitische Sprecherin Lay wird hierzu eine Rede halten. jpp

