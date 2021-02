Der Kreisverband der Linken lädt am 19. Februar um 19 Uhr zu einer Online-Diskussion mit dem Titel „Für bessere Bildung – welche Perspektiven hat eine linke Bildungspolitik?“

Gemeinsam mit Christian Schaft, Landtagsmitglied in Thüringen und hochschulpolitischer Sprecher der Linksfraktion, und den Mannheimer Kandidaten der Partei, Isabell Fuhrmann und Sven Metzmaier, sollen die Probleme der aktuellen Bildungspolitik beleuchtet, diskutiert und Perspektiven aufgezeigt werden. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie „Was fehlt in Baden-Württemberg?“ oder „Was brauchen wir an Kindergärten, Schulen, Universitäten?“ Teilnahme unter //linksbwegt.de/schaft. scho