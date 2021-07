Lindner zu Besuch

Christian Lindner (Bild) spricht am Dienstag, 13. Juli, in Mannheim. Mit dem Politpromi stimmt sich die Mannheimer FDP auf den Bundestagswahlkampf ein – Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen. Um 11.30 Uhr beginnt die Kundgebung auf dem Toulonplatz vor dem Zeughaus in C 5. Ordner, so die FDP, sorgen dafür, dass das Abstandsgebot von 1,50 Meter eingehalten wird. Zudem müssen alle Teilnehmer eine medizinische Maske tragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© picture alliance/dpa

Konrad Stockmeier, Bundestagskandidat und Mannheimer Kreisvorsitzender der FDP, freut sich, dass die Veranstaltung im „kulturellen Herzen der Stadt“ stattfinden kann, heißt es in einer Mitteilung. Er habe „einen aussichtsreichen Listenplatz, und wir hoffen, dass wir nach der Wahl wieder einen anpackenden Mannheimer Liberalen in Berlin haben, der das Rüstzeug hat, Verantwortung zu tragen und unser Land wieder auf Kurs zu bringen“, so die stellvertretende Kreisvorsitzende Nicole Roeseler. red/abo (Bild: dpa)