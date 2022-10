Lifestyle-Marke Restberry eröffnet in Q6/Q7

Mannheim. Im Mannheimer Stadtquartier Q6/Q7 eröffnet am Samstag ein neuer Laden. Die neue Garten-und-Haus-Lifestyle-Marke Restberry zieht in den ersten Obergeschoss ein, wie Q6/Q7 mitteilt. Murat Özcan hat die Marke gemeinsam mit seiner Frau Saliha "Sally" Özcan entwickelt. Die Youtuberin und Autorin betreibt in unmittelbarer Nachbarschaft ihren Flagship Store.

"Restberry möchte die Garten- und Pflanzenwelt mit naturverbundenem Lifestyle, zeitlosem Design und viel Liebe zum Garten und zur Natur verändern", heißt es in der Mitteilung. Die Produktplatte reicht von besonderen Pflanzen über ausgewählte Accessoires und Mode bis zu hilfreichen Dingen fürs Gärtnern. Restberry sieht sich als moderne Lifestyle-Marke für Gartenliebhaberinnen und -liebhaber, will aber auch Menschen motivieren, "mehr zur Natur zu finden und einen eigenen grünen Raum zu schaffen".

Ab 10 Uhr findet am Samstag ein Meet&Greet mit Murat Özcan statt.

Mitte Oktober hat bereits Baby Walz in Q6/Q7 eröffnet, in dieser Woche kam die Spielemarke Ravensburger hinzu. Im ersten Obergeschoss von Q7 zieht in naher Zukunft der Elektrohändler Media Markt ein.