Lieder und Film für Schulleiter Leber

Wer an der Abschiedsfeier des Schulleiters Harald Leber in der Humboldt-Werkrealschule teilgenommen hat, bemerkte schnell die familiäre Stimmung, die herrschte. „Alles Gute, Harald“, stand an beiden Wänden der Turnhalle geschrieben, die zum Festsaal umgebaut worden war, der Schulleiter selbst hatte während des Programms eine Tempo-Box neben sich stehen. Man hatte den Eindruck, ein Freund werde verabschiedet, dazu passend sang die Lehrerband „You’ve Got a Friend“ von Carol King.

Leber (Jahrgang 1957) war seit 1983 Lehrer an der Humboldt-Werkrealschule, seit 2001 Schulleiter. Seine Unterrichtsfächer waren die naturwissenschaftlichen. Auch war er geschäftsführender Leiter der Mannheimer Werkreal- und Realschulen. Mehrere Generationen von Schülerinnen und Schülern hat er aufwachsen sehen.

Marc Wenning folgt nach

Frank Schäfer (l.) übergibt Harald Leber seine Urkunde. © Katja Geiler

„Harald Leber ist eine Persönlichkeit, die typisch ist für Mannheim. Soziale Gerechtigkeit treibt ihn um, er kümmert sich um Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, sagte Frank Schäfer vom Schulamt Mannheim, der Leber eine Urkunde überreichte. „Leber ging es immer um die Kinder. Er hatte Ecken und Kanten und war nicht immer bequem. Er hat sofort gemerkt, wenn eine soziale Schieflage anstand und Kinder nicht optimal gefördert wurden.“

Ein Schmunzeln entlockte dem Publikum die Tatsache, dass Leber unglaubliche neun Kultusminister und -ministerinnen von Baden-Württemberg während seiner Amtszeit erlebt hat, dafür aber nur zwei Sekretärinnen der Humboldt-Schule. Eine davon war seine Mutter – immerhin 26 Jahre lang – in seiner Zeit als Lehrer. „Da hätte ich gerne Mäuschen gespielt, was die Mutter ihrem Sohn mit auf den Weg gibt“, so Schäfer.

„Harald Leber hat die Schule geprägt, er ist mutig neue Wege gegangen. Er war eine feste Größe, auch über die Schule hinaus“, sagte Bürgermeister Dirk Grunert. „Die Neckarstadt West ist ein Ankunftsquartier, 80 Prozent der Einwohner haben einen Migrationshintergrund. Mit Toleranz, Respekt und Engagement hat er Wege gefunden, die Schüler zu fördern.“ Leber initiierte verschiedene Projekte, zum Beispiel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, dessen Pate Bülent Ceylan ist.

Die AG Humboldt TV zeigte einen Film, in dem jede Klasse einen kreativen Beitrag leistete, zum Beispiel ein „Danke“ in verschiedenen Sprachen. Vom Kollegium und weiteren Mannheimer Schulleitern gab es Grußworte und Musikbeiträge, vom Lehrerchor noch ein Udo-Jürgens-Medley, bei dem die Texte auf den Schulleiter gemünzt waren, bevor Leber selbst das Wort ergriff: „Die Tempo-Box stand die ganze Zeit neben mir. Ich möchte dem besten Kollegium der Welt danke sagen. Und was meine Mutter in ihrer Zeit als Sekretärin angeht: Ab und zu, wenn der Sohn gefragt wurde, hat die Mutter geantwortet.“ Lebers Nachfolger wird Marc Wenning, der bisherige Konrektor.