Liebevolles Märchen als großes Benefizprojekt

Ein wunderschöner, entspannter Nachmittag für Familien, der noch dazu Menschen in Not hilft – das plant der Richard-Wagner-Verband Mannheim. Er bietet ein musikalisches Märchen für Groß und Klein mit dem Titel „Luisa, die kleine Waldfee“ am nächsten Sonntag, 19. September, um 15 und um 17 Uhr in der Pfingstbergkirche, Waldblick 30. Der Eintritt ist frei, aber die Gäste werden um Spenden für die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ gebeten.

110 Jahre wird der Mannheimer Verband der treuen Wagner-Fans in diesem Jahr. Neben hochkarätiger Musik des berühmten Komponisten und anderen Jubiläumsveranstaltungen hat sich der Vorstand um die Vorsitzende Monika Kulczinski zudem vorgenommen, im Jubiläumsjahr Gutes zu tun. Sie starteten gleich mehrere Aktionen zugunsten von „Wir wollen helfen“. Über 4300 Euro sind so im ersten Halbjahr schon zusammengekommen, und es soll noch viel mehr werden. Dazu dient nun die Aufführung des Kindermärchens. Im Dezember wird noch ein Benefizkonzert folgen.

Das Märchen „Luisa, die kleine Waldfee“ wurde von Monika Kulczinski geschrieben, inspiriert von der kleinen Tochter ihrer Nachbarn. Künstlerin Bettina Mohr und Alexander Wischniewski, Vorstandsmitglied des Wagner-Verbandes, gestalteten eine Broschüre, in der es abgedruckt ist und die für 4,50 Euro verkauft wird – ebenso für den guten Zweck.

Aber Kulczinski wollte den liebevoll-romantischen Text zudem auf die Bühne bringen. Sie gewann dafür zwei wichtige Partner: den mit dem Bloomaulorden geehrten Bariton am Nationaltheater, Joachim Goltz, sowie seine Partnerin Jodie Fox, als Bühnenbildassistentin am Nationaltheater tätig.

„Ich freue mich sehr, mal wieder etwas für und mit Kindern machen zu dürfen“, so Joachim Goltz, der vor seiner Sängerkarriere ja auch schon als Grundschullehrer gearbeitet hat und sich neben großen, wichtigen Rollen auf der Opernbühne bereits in einigen Kinderopern bewährte. „Es ist ein wunderschönes Märchen, das wird sicher vielen Kindern viel Spaß machen“, ist er überzeugt.

Pfarrer stellt Kirche zur Verfügung

Die Inszenierung des Textes von Monika Kulczinski besorgte Jodie Fox, die sich auch um Kostüme und Bühnenbild kümmerte. Helga Heinold hilft maßgeblich bei der Dekoration. Pfarrer Jörger stellt nicht nur die bekannte „Glaskirche“ auf dem Pfingstberg ohne Miete zur Verfügung, weil der Nachmittag einem guten Zweck dient, „sondern er erlaubt auch, dass wir die Fenster mit Fingerfarben bemalen – abwaschbar natürlich“, hebt Joachim Goltz dankbar hervor.

Neben Kulczinski und Goltz werden seine beiden Töchter Talia Goltz (5) als Marienkäfer und Maulwurf sowie Emily Goltz (12) als Waldfee mitwirken, zudem die Heidelberger Opernsängerin Lucy Frank. „Es war viel Arbeit, aber sie hat da etwas ganz Süßes daraus gemacht“, sagt Joachim Goltz über die Inszenierung des Märchens durch Jodie Fox: „Es wird gesungen, getanzt, und die Kinder dürfen nicht nur zuschauen, auch ein bisschen mitmachen“, kündigt er „einfach einen schönen, netten Nachmittag“ an.

Da wegen der Corona-Regeln der Platz in der Kirche begrenzt ist, gibt es zwei Aufführungen hintereinander. Dennoch wird um Anmeldung bei Monika Kulczinski, Telefon/Fax: 0621/89 34 17, empfohlen.

