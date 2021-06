Liebesglück durch den „MM“

„Sie sucht ihn“, „Er sucht sie“: Die Tageszeitungen waren immer auch erfolgreiche Kontaktbörsen. Viele Menschen suchten und fanden unter den Anzeigenrubriken ihren Traumpartner. Auch die Redaktion sucht: nämlich Paare, die sich über eine Anzeige im „Mannheimer Morgen“ kennen- und lieben gelernt haben – und heute immer noch glücklich miteinander sind. Wir möchten die Geschichte Ihres Glücks in unserer Beilage zu unserem 75. Geburtstag erzählen. Die Beilage erscheint am 6. Juli. Wenn Sie Ihre persönliche Liebesgeschichte mit unseren Lesern und Nutzern teilen möchten, schreiben Sie bis spätestens Montag, 21. Juni, an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder an lokal@mamo.de. (Stichwort: „Kontaktanzeige“). stp

