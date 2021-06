Liebe Kinder, bitte malt uns ein Bild!

Der „Mannheimer Morgen“ hat Geburtstag. Unsere Zeitung wird schon 75 Jahre alt! In dieser Zeit ist viel passiert. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, veröffentlichen wir seit Anfang des Jahres jeden Dienstag eine alte Titelseite auf den Mannheim-Seiten, das ist jedes Mal eine Reise in die Vergangenheit. . . Unseren Geburtstag wollen wir feiern – und ihr seid eingeladen, mitzumachen: Der „Mannheimer Morgen“ und Fred Fuchs würden sich riesig über eure Glückwünsche freuen! Selbst gemalte Bilder, Karten oder vielleicht sogar ein Gedicht – schickt eure Werke (mit eurem Namen und eurer Adresse) bis Freitag, 25. Juni, per Post an Mannheimer Morgen, Kinderseite, Postfach 10 21 64, 68021 Mannheim oder per E-Mail an kinderseite@mamo.de (bitte als Bilddatei und nicht als PDF). Wir freuen uns auf eure Beiträge. kako

