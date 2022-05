Liebe für das Flatterdach

Zuversicht, Liebe, gute Freunde – über 50 Besucher des Frühjahrsempfangs haben mit wasserfesten Stiften auf Stoffstreifen aufgeschrieben, was ihnen wichtig ist, was sie durch das Leben trägt. „Viele dieser Streifen werden unser Flatterdach“, kündigt Nina Roller an – insgesamt 15 551 in Streifen geschnittene Stoffbahnen, Fahnen und Banner. Roller wird die evangelische Buga-Pfarrerin. Gemeinsam mit der katholischen Gemeindereferentin Barbara Kraus und Valentina Ingmanns bildet sie das Team von „Kirche auf der Buga“, die schon jetzt mit Liegestühlen und mobiler Kirchenbank einen Vorgeschmack auf den zur Buga geplanten „Möglichkeitsgarten“ der Kirchen gaben. Zwar seien bei dem Empfang nicht so viele Leute wie im Januar, „aber umso intensiver kamen wir mit vielen Besuchern ins Gespräch“, war Barbara Kraus mit der Resonanz zufrieden. „Es ist gut, dass es das wieder gibt, dass man sich wieder trifft – man muss jetzt einfach anfangen, auch wenn noch nicht so viele Leute kommen“, meinte Dekan Ralph Hartmann. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1