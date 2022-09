Lichtgestalt mit Fahrrad

Sie hat gerade ihre allererste Ausstellung: Miriam Bender, Fotokünstlerin mit Künstlername „Lichtgestalt“, zeigt ihre Aufnahmen derzeit in der Merkur Privatbank in der Augustaanlage. Eigentlich ist sie ja Krankenschwester im Klinikum, inzwischen speziell ausgebildet für kardiologische Diagnosen. Vor einigen Jahren fing sie aber an, auch bei Wind und Wetter mit einem auffälligen alten, roten Motobecane-Rennrad Mannheim zu erkunden und die Stadt dabei zu fotografieren – immer mit besonderen Perspektiven und Lichtstimmungen sowie dem dazu drapierten Rennrad. „Es gibt so viele schöne Ecken Mannheims, die wollte ich einfach mal anders aufnehmen“, so die 57-Jährige. Bald galt sie bei Passanten als „Die mit dem Fahrrad“. Auch im Klinikum zieren ihre Fotos einige Wände. Ihren Künstlernamen „Lichtgestalt“ erfand sie nicht selbst – den gab ihr Carl-Heinrich Esser, der sie dazu inspirierte und sie ermutigte, ihre Fotos auch mal auszustellen. pwr

