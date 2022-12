Lichter leuchten vor der Synagoge

Ab Sonntag, 18. Dezember, feiert die Jüdische Gemeinde ihr Chanukka-Fest. Bis einschließlich Sonntag, 25. Dezember, wird jeden Abend um 18.30 Uhr – außer am Freitag, 23. Dezember, wegen Schabbat bereits um 16 Uhr – das Fest begangen. Dazu entzünden Gemeindemitglieder am großen, neunarmigen Leuchter auf dem Rabbiner-Grünewald-Platz vor ihrer Synagoge in F 3 jeweils eine weitere Kerze. Los geht es mit der mittleren, jeweils zum Anzünden verwendeten „Dienerkerze“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Fest, das in Manheim erst seit 2017 wieder öffentlich gefeiert wird, geht zurück auf die Zeit vor Christi Geburt. Als sich die Juden von der Besetzung Jerusalems durch makedonische Seleukiden 164 vor Christus befreien konnten, war ihr heiliger jüdischer Tempel in Jerusalem entweiht. Es gab nur noch wenige Tropfen koscheres Öl für das ewige Licht – Symbol für die Anwesenheit Gottes im Tempel. Aber durch ein Wunder reichte das Licht acht Tage lang. Die Juden begehen mit Chanukka daher nicht nur ein religiöses Fest, sondern setze damit immer auch ein politisches Zeichen gegen Unterdrückung.

Am Dienstag, 20. Dezember, um 18. 30 Uhr, nach dem zeremoniellen Kerzenzünden vor der Synagoge, wird im Jüdischen Gemeindezentrum ein besonderes interreligiöses Chanukka-Konzert stattfinden. Ein Vokalquartett aus dem Bachchor (Christuskirche) unter der Leitung von Johannes Michel wird singen und ein Streichquintett spielen. Die Solisten sind aus der Jüdischen Gemeinde Mannheim. „Ziel ist, dem Publikum die Ähnlichkeiten zwischen der christlichen und jüdischen Musik der Winterzeit zu zeigen und die Unterschiede respektvoll zu verstehen“, so Amnon Seelig, der Kantor der Jüdischen Gemeinde.

Eine Welturaufführung

Mehr zum Thema Grabmal wird neu gesetzt Jüdischer Friedhof: Förderkreis hat Spenden erhalten Mehr erfahren Speyer Speyerer Judenhof war schon im Mittelalter eng bebaut Mehr erfahren

Im Zentrum des Konzerts steht eine einmalige Mischung christlicher und jüdischer Traditionen: Ein welterstes Chanukka-Oratorium, welches von Alon Schab (Haifa Universität) komponiert wurde.

Das Stück will die uralte christliche Tradition, um Weihnachten herum Weihnachtsoratorien aufzuführen, widerspiegeln und fügt hier einen jüdischen Teil hinzu: Das Chanukka-Oratorium erzählt die Geschichte von Chanukka, anhand hebräischer Texte aus jüdischen Quellen. „Es ist eine Welturaufführung“, hebt Seelig hervor. Das Konzert wird vom Samuel-Adler-Verein und der Jüdischen Gemeinde mit Hilfe der Stadt, der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und dem Generalkonsulat Israels in München organisiert.