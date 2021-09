Lexus entwendet - Diebe erneut erfolgreich bei „Keyless-Go“-Fahrzeug

Mannheim. Diebe haben in Mannheim erfolgreich bei einem hochwertigen „Keyless-Go“-Fahrzeug zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten der oder die Unbekannten zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, in der Kormoranstraße im Stadtteil Wallstadt einen Pkw der Marke Lexus. Der Halter hatte das Fahrzeug auf einer Parkfläche gegenüber des Anwesens mit der Hausnummer 12 abgestellt. Der Wert wurde auf 35.000 beziffert.

Erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatten unbekannte Täter ein mit "Keyless-Go"-System ausgestattetes Auto auf einem Anwesen im Käfertal entwendet. Nach Aussage der Geschädigten hatten diese den Hauptschlüssel während des Tatzeitraums bei sich, der Ersatzschlüssel war, wie von der Polizei bei "Keyless-Go"-Fahrzeugen empfohlen, abstrahlsicher im Haus gelagert.

Das Polizeipräsidium Mannheim warnt schon seit geraumer Zeit vor Diebstählen von Fahrzeugen, die mit einem „Keyless-Go“-System ausgestattet sind. Die Täter würden gezielt nach Autos suchen, die unmittelbar vor den Wohnhäusern geparkt und in der Nähe zum Hauseingang abgestellt seien. Mit einem Funkstreckenverlängerer, wodurch das Signal des Fahrzeugschlüssels verstärkt wird, tricksen sie die Systeme aus. Den Tätern gelinge es so im Bruchteil von Sekunden, das Fahrzeug zu öffnen und in der Folge zu starten. Die Polizei empfiehlt aufgrund von Sicherheitslücken im System von "Keyless-Go"-Fahrzeugen die Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe der Haus-oder Wohnungstür abzulegen oder das Funksignal abzuschirmen.

Hinweise zu den Autodiebstählen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.

