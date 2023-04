In fast jedem Stadtteil gibt es ein Jugendhaus oder einen Jugendtreff, der an mehreren Tagen in der Woche nachmittags geöffnet hat, für ältere Jugendliche auch abends. Es wird gemalt, gebastelt, gemeinsam gegärtnert, Sport gemacht, und wer Probleme hat, kann die hier auch loswerden. Die Jugendtreffs gehören zur Abteilung Jugendförderung der Stadt Mannheim. Eine Übersicht und die Öffnungszeiten finden sich auf der Website mannheim.de

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1