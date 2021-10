Lesung zur "Politik von Drag" im Queeren Zentrum Mannheim

Mannheim. Innerhalb der LGBTIQ-Bewegung seien "Drags nicht nur die sichtbarsten Katalysatoren, sondern unverzichtbares Inventar und Gelenkschmiere zwischen den Communitys. Welchen Anteil haben Queens und Kings mit ihrem demonstrativen Schulterschluss am queeren Fortschritt? Ist ihre dreiste Tuntigkeit eine verlässliche Wehr gegen die gesellschaftliche Marginalisierung?" - So wird das Buch "Schminken mit Tschechow - Die Politik von Drag" von Künstler Baffolo Meus von Querverlag, in dem es erschienen ist, beschrieben. Baffolo Meus liest am 15. Oktober um 19.30 Uhr im Queeren Zentrum Mannheim (G7, 14) im Rahmen der dortigen Veranstaltungsreihe ‚Freedom of Life‘ aus dem Werk. Der Berliner Autor ist zudem Vorstand von ‚Travestie für Deutschland‘ (TfD), ein Verein aus der Hauptstadt, der sich nach eignenen Angaben "mit Kunst und Satire gegen Nationalismus, Sexismus, Homo-/Trans*phobie und Rassismus engagiert."

Vom Queeren Zentrum heißt es zur Veranstaltungsreihe "Freedom of Life" weiter: "Freiheit spielt im queeren Kontext auf vielen Ebenen eine wichtige Rolle." Die Stadt Mannheim hat sich vor kurzem zur Freiheitszone für LGBTIQ-Menschen ausgerufen. Gesetzliche und gesellschaftliche Freiheiten erlaubten eine Sicherheit in der Ausübung von queerer Subkultur. "Wie kann queere Freiheit auf individueller Ebene aussehen?" - ist nur eine der Fragen, die bei der Reihe auch künstlerisch behandelt werden.

Es gelten die 3G-Regeln. Anmeldung über katrin.hofner@qzm-rn.de. Der Eintritt ist frei, Getränke gibt es gegen Spende. Das EG ist laut Veranstalter stufenlos zugänglich. Eine barrierearme Toilette gibt es zum Zeitpunkt der Veranstaltung nicht. Das 1.OG ist nur über Treppe zu erreichen. Dort wird ein Teil der Ausstellung stattfinden. Bei weiteren Fragen zu Barrierearmut steht katrin.hofner@qzm-rn.de zu Verfügung.

