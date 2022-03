Lesung zur Hanse in Reiss-Engelhorn-Museen

Mannheim. Sie verkörperte das Ideal vom verantwortlich handelnden Unternehmer und der europäischen Einigung: die Hanse. „Der Traum vom ehrbaren Kaufmann – Die Deutschen und die Hanse“ lautet der Titel eines Buchs, das Hiram Kümper im vergangenen Jahr veröffentlicht hat. Als Professor lehrt er die Geschichte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit an der Universität Mannheim und ist vielfach im kulturellen Leben Mannheims aktiv. Nun hat ihn die von Raimund Gründler und Helen Heberer geführte Initiative „LeseZeichen“ eingeladen. Am Mittwoch um 18 Uhr wird er im Anna-Reiß-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen darstellen, wie die Hanse sich zu einer Wirtschaftsmacht, die Städte in ganz Europa einbezog, entwickelte. Ohne formal legitimiert zu sein, und ohne eine rechtliche Verankerung als Körperschaft oder Organisation, nahm sie Einfluss auf politische Zeitläufe und sorgte für Entscheidungen von weltpolitischer Bedeutung. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich, es gilt allerdings die 3G-Regel.

