Lesung zum “MM”-Schreibwettbewerb „Erzähl mir was“ in Mannheim

Mannheim. Bei der Abschlussveranstaltung des Schreibwettbewerbs „Erzähl mir was“ werden am Dienstag, 22. November, 19 Uhr im Dalbergsaal, Dalberghaus N3 und N4, die drei Siegerinnen sowie weitere Finalistinnen und Finalisten ihre eingereichten Kurzgeschichten vorlesen. Im Gespräch mit Stefan M. Dettlinger, Kulturchef des Mannheimer Morgen, erörtern die Beteiligten ihre Werke und unterhalten sich über inhaltliche Themen, ihre Biografien sowie ihr Verhältnis zur Gegenwart.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Mannheimer Morgen mit der Stadtbibliothek Mannheim. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung per Email an stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder per Telefon unter 0621/293 8935 ist erforderlich.