Lesung vor Fotos von Häusser

Durch die Ausstellung flanieren, vor einem Bild stehenbleiben und dann etwas vorgelesen bekommen – das ist am Sonntag, 12. Februar, in den Reiss-Engelhorn-Museen möglich. Anlässlich der Foto-Ausstellung „Die Welt am Oberrhein“, die rund 120 Bilder des vielfach preisgekrönten, international bekannten Mannheimer Fotografen Robert Häusser umfasst, gibt es im Zeughaus in C 5 zwischen 11.30 und 15 Uhr diese besondere Lesung.

Möglich machen das Mitglieder von „LeseZeichen“, der von Helen Heberer und Raimund Gründler gegründeten Literaturinitiative. Sie postieren sich während der gesamten Zeit in der Ausstellung vor einzelnen Fotos, und dann können die Besucher selbst wählen, ob sie sich die jeweils dazu passende Texte vorlesen lassen möchten. Diese Texte sind dabei genauso vielfältig wie die in den 1960er Jahren am Rhein und den Landschaften am Oberrhein zwischen Bingen und Basel entstandenen Aufnahmen selbst und reichen von Schifffahrt und architektonischen Besonderheiten bis zum Weinbau im Rheintal. Häusser hatte die Fotos in den 1960er-Jahren für das Magazin „Welt am Oberrhein“ gefertigt.

Die Lesung ist im Ausstellungseintritt enthalten. Feste Zeiten für die Lesung gibt es nicht, sondern die Aktion findet während des gesamten Zeitraums statt. „Die Ausstellung wird an diesem Tag zum kombinierten Text-Bild-Erlebnis“, beschreibt Heberer das Konzept. pwr