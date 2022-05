Lesung in der Sternwarte

Die Alte Sternwarte als Literaturturm beleben – diese Idee stand 2018 Pate bei der Gründung der Literaturinitiative „LeseZeichen“ von Helen Heberer und Raimund Gründler. Dann kam aber das Coronavirus und in dem engen achteckigen Barockbau konnten kam Veranstaltungen stattfinden, zumal er unbeheizt ist und im Winter daher meist ungenutzt. Nun startet nach langer Pause am Montag, 16. Mai um 18 Uhr eine neue Saison mit Lesungen. Zum Auftakt kommt die junge Autorin und Journalistin Laura Cwiertnia mit ihrem Debütroman „Auf der Straße heißen wir anders“. Darin fächert sie die verzweigten Pfade einer armenischen Familie auf und nimmt die Leser mit nach Bremen, Istanbul, Jerusalem und natürlich Armenien. Mit ihrem von der Kritik sehr positiv aufgenommenen Roman erzählt die 1987 geborene Autorin, deren Vater Armenier ist, aber auch die Geschichte des armenischen Volkes. Tickets zu acht Euro bei Bücher Bender oder an der Abendkasse. pwr

