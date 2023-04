Lesung in der Mannheimer Sternwarte zum Welttag des Buches

Mannheim. Zum Welttag des Buchs am Sonntag, 23. April gibt es eine Lesung an besonderem Ort – in der Sternwarte. Unter dem Motto „Angekommen in einer fremden Welt“ lesen ab 11 Uhr Mitglieder der von Helen Heberer und Raimund Gründler gegründeten Initiative „LeseZeichen“ Texte, die sich mit den Themen Ankunft und Herkunft, Migration und Integration befassen. Aber auch jeder Gast ist eingeladen, seine Lieblingsstellen aus der Literatur zu diesem Thema vorzutragen – ob aus einem aktuellen Werk oder aus einem Buch vergangener Jahrhunderte. Im Stile klassischer Lesesalons soll sich so im Laufe des Vormittags ein vielschichtiges und vielstimmiges Panorama ergeben. Der Eintritt ist frei.

Zugleich ist bis 13 Uhr die Sternwarte zur Besichtigung geöffnet. Besucher können die über 180 Treppenstufen zur Aussichtsplattform des Barockbaus in A 4 erklimmen, den Ausblick genießen, das rekonstruierte Observationstürmchen und das noch erhaltene Atelier des im vergangenen Jahr im Alter von 92 Jahren verstorbenen Mannheimer Künstlers Walter Stallwitz besichtigen. In allen Stockwerken auf dem Weg nach oben bieten Mitglieder vom Verein Stadtbild Informationen zur Geschichte des Baus.