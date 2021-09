Lesung im Zeughausgarten

Zum Abschluss der Sommersaison im Zeughausgarten der Reiss-Engelhorn-Museen in C 5 lädt die Initiative „LeseZeichen“ von Raimund Gründler und Helen Heberer mit dem Literaturverein „Räuber 77“ am Mittwoch, 29. September, 18 Uhr, zu einem Lesekonzert ein. Anja Kampmann wird aus ihrem Lyrikband „Der Hund ist immer hungrig“ lesen. Die Gedichte vermitteln den Eindruck des Rückblicks auf die noch gar nicht so lange zurückliegenden Jugendjahre der in Leipzig lebenden Autorin, die mit ihrem für den Preis der Leipziger Buchmesse nominierten Debütroman „Wie hoch die Wasser steigen“ schon einmal bei „LeseZeichen“ zu Gast war. Die musikalische Begleitung des Abends übernimmt die Kontrabassistin Sophie Scheifler. Karten zum Preis von acht Euro können reserviert werden durch Mail an info@lesezeichen-mannheim.de, Anruf unter Tel. 0621/83260690 oder sind an der Tageskasse erhältlich. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1