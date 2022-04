Lesung im Zeughaus mit preisgekrönter Literaturwissenschaftlerin

Mannheim. Einen besonderen Gast haben Helen Heberer und Raimund Gründler, die Initiatoren der Veranstaltungsreihe „LeseZeichen“, gewonnen. Hildegard E. Keller kommt am Dienstag, 12. April, 18 Uhr, in den Florian-Waldeck-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen. Als langjähriges Jurymitglied des Bachmannpreises ist die Schweizer Literaturwissenschaftlerin eine feste Größe in der literarischen Szene. Nun hat sie mit „Was wir scheinen“ ihren ersten Roman vorgelegt, der von der Kritik überwiegend positiv aufgenommen wurde. Sie begibt sich darin auf die Spuren von Hannah Arendt, der großen deutsch-amerikanisch-jüdischen Intellektuellen. Unterstützt werden die vorgetragenen Texte durch Originalaufnahmen von Hannah Arendt, die im Laufe des Abends eingespielt werden. Gerade in einer Zeit, in der wir wieder mit dem Grauen von Krieg, Vertreibung und Ermordung Unschuldiger konfrontiert sind, gewinne der von Hannah Arendt geprägte und viel diskutierte Begriff der „Banalität des Bösen“ an Bedeutung, freuen sich die Initiatoren, dass dies dem Abend zusätzliche Aktualität verleiht. Der Eintritt ist frei.

