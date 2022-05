Lesung im NTM - Ukrainer erzählen vom Krieg

Mannheim. Die Lesung „Vom Krieg“, die derzeit an verschiedenen Theatern gastiert, findet am Mittwoch, 11. Mai, auch in Mannheim statt. Kuratiert durch Anastasiia Kosodii, NTM-Hausautorin der kommenden Saison, lesen ukrainische Dramatikerinnen und Dramatiker um 20 Uhr im Schauspielhaus verschiedene Texte, die vom Leben während der Invasion durch Russland erzählen, von Überlebenstaktiken, umkämpften Städten, Fluchtrouten und den Folgen der Zerstörung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Diese kommen dem Verein Mannheim hilft ohne Grenzen zugute, der Hilfsmaterialien organisiert und Hilfe für in Mannheim ankommende Geflüchtete leistet.

