Lesung im Kugelgarten

Erstmals laden die Mannheimer Literaturinitiative „LeseZeichen“ von Helen Heberer und Raimund Gründler sowie der Literaturverein „Die Räuber 77“ zu einer gemeinsamen Veranstaltung ein. Am Mittwoch, 4. August ab 18 Uhr soll im sogenannten „Kugelgarten“, der Grünfläche hinter dem Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen in C 5, Dichterin Hilde Domin, deren Todestag sich im Februar zum 15. Mal jährte, im Mittelpunkt stehen. Unter dem Motto „Ein Lebenslauf in Gedichten von und zu Hilde Domin“ wird Marion Tauschwitz, einst engste Vertraute und Mitarbeiterin der Poetin, über den Lebenslauf, Gedichte und Geschichten von und zu Hilde Domin sprechen und auch aus ihrer vielbeachteten Biografie „Hilde Domin. Dass ich sein kann, wie ich bin“ zitieren. Dann trägt der Mannheimer Dichter und Literaturexperte Manfred Klenk, begleitet von der Harfenistin Madeleine Schumacher, sein in Erinnerung an Hilde Domin entstandenes Gedicht „Zuflucht“ vor. Das Ticket kostet acht Euro. Eine Anmeldung per E-Mail an die „Räuber 77“ (klenkman@web.de) oder „LeseZeichen Mannheim“ (info@ lesezeichen-mannheim.de) oder telefonisch unter der Nummer 0621/97 60 969 ist wegen der geltenden Coronaregeln erforderlich. Bei steigender Inzidenz kann es auch sein, dass Impfnachweis oder Test notwendig werden. pwr

