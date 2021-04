So viele Zuschriften haben die Redaktion dieser Zeitung erreicht - alle Einsender wollten eines von fünf „Marilu“-Büchern der Autorin Tania Witte gewinnen. Bei weit über 100 Mails musste deshalb das Los entscheiden.

Das Buch der Feuergriffel-Preisträgerin des Jahres 2019, des Mannheimer Stipendiums für Kinder- und Jugendliteratur, ist ein Coming-of-Age-Roadtrip: Marilu leidet an einer bipolaren Störung, ihre Freundin Elli an Burn-out. Die beiden gebrochenen Seelen suchen zunächst zusammen Halt. Doch nach ihrem gemeinsamen Aufenthalt in der Klinik „Sonnenblick“ verlieren sie den Kontakt - bis Elli einen Brief von Marilu bekommt.

Wettlauf gegen die Zeit

Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, eine atemlose Schnitzeljagd durch Mannheim, den Odenwald, Frankfurt und Berlin, auf die Marilu ihren Bruder Lasse und Freundin Elli schickt. Dabei geht es um Leben und Tod, denn Marilu will das Leben testen. Und Lasse und Elli müssen das Mädchen finden, bevor es sich was antut.

„Das freut mich riesig“, sagt Christina Kettler aus Schwetzingen, als sie am Telefon von ihrem Gewinn erfährt, der spannende Lesestunden verspricht. Auf packende Lektüre freut sich auch Martina Kramer aus Mannheim. Sie erzählt, dass sie nicht nur „treue MM-Leserin“ ist, sondern auch gerne zu Biografien und Büchern über Mannheim greift: „Auch an den Büchern der Feuergriffel-Autoren bin ich immer interessiert“, sagt sie.

Hannelore Lueg aus Edingen-Neckarhausen ist ebenfalls begeistert: „Ich lese sehr gerne und schaue auch immer im ,Mannheimer Morgen’ nach Buch-Rezensionen“, berichtet sie am Telefon. Als ehrenamtliche Leiterin der katholischen Bücherei möchte sie das Buch dort vielen Menschen zum Ausleihen anbieten.

Als der Mannheimer Peik Nitschke zum Hörer greift, sind im Hintergrund schon Freudenrufe zu hören: „Meine Tochter Kara Iwanowitsch hat die Teilnahme am Gewinnspiel initiiert“, erklärt er den Jubel. Fast sprachlos ist Renate Dauven aus Mannheim: „Ich lese viel, und bedingt durch Corona sogar noch mehr“, sagt sie. Sie nutzt gerne die öffentlichen Bücherschränke, um sich Lesestoff zu besorgen - und stellt auch selbst oft ausgelesene Exemplare für andere Menschen hinein. Das Feuergriffel-Buch hat also gute Chancen, in weitere Hände zu wandern.

Wer bei der Verlosung kein Glück hatte, kann den Roman in der Stadtbibliothek Mannheim ausleihen oder im Buchhandel erwerben.

Tania Witte: „Marilu“, Arena Verlag, ISBN: 978-3-401-60588-3.