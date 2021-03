Blickkontakt zu einer Kamera, passende Atempausen und treffende Betonung – die Umstände des diesjährigen Vorlesewettbewerbs stellten die Schulsiegerinnen der sechsten Klassen beim Stadtentscheid des bundesweiten Vorlesewettbewerbs vor große Herausforderungen. Doch die Schülerinnen meisterten die Hürde mit Bravour: Luisa Proetel vom Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium in Neckarau ist die beste Vorleserin in Mannheim-Nord/Ost/Süd und Lena Drogosch aus der Integrierten Gesamtschule Herzogenried (IGMH) gewann im Bereich Mannheim-West. Beide überzeugten die Jury – bestehend aus Autorin Iris Welling, Bibliotheksassistentin Stefanie Schlömer, Bibliothekarin Brigitta Bruckner und Schulsozialarbeiterin Ariane Graske – mit ihren Buchvorträgen.

Die 62. Runde des Vorlesewettbewerbs war diesmal – wie so vieles – eine außergewöhnliche Sache. Angesichts der aktuellen Hygienevorschriften war es nämlich nicht möglich, den Stadtentscheid wie bisher in der Stadtbibliothek vor Eltern, Geschwistern, Klassenkameraden und Lehrern stattfinden zu lassen. Deshalb lasen die 13 Finalistinnen und Finalisten ihre Texte digital vor. Die acht Schulsiegerinnen aus Mannheim-Nord/Ost/Süd sowie die vier Mädchen und ein Junge aus Mannheim-West konnten ihren Vorlesebeitrag bis Mitte Februar aufzeichnen und über das Video-Portal des Wettbewerbs hochladen. Der etwas andere Vorlesewettbewerb wurde von Anuschka Schönichen (Leiterin der Zweigstelle Herzogenried) und von Brigitta Bruckner (Leiterin der Zweigstelle Feudenheim) betreut.

Enge Entscheidung

Während in der Vergangenheit die beiden Stadtentscheide getrennt voneinander ausgetragen worden waren, wurden beim digitalen Stadtentscheid beide Wettbewerbe an einem Tag entschieden. Es wurden diesmal auch nur bekannte Abschnitte aus den Lieblingsbüchern der Kinder gelesen. Die Jury sichtete und bewertete alle eingereichten Video-Beiträge und war nach eigenen Angaben „begeistert über die Qualität der Videobeiträge, wie gut die Vorleser ihre Beiträge vorbereitet hatten und unterschiedlich interpretierten – so als säßen die Kinder mit im Raum“. Die Ermittlung der zwei Gewinner in Mannheim war spannend und Nord/Ost/Süd auch nicht einfach, weil es nur ganz wenige Unterschiede gegeben habe, während sich im Westen relativ schnell die Siegerin herauskristallisierte. Besonderes Gewicht legten die Jurymitglieder auf die Lesetechnik – ob flüssig und fehlerfrei gelesen wurde, auf die Interpretation, ob die Stimmung des Textes, der Personen und der dargestellten Situation getroffen und wiedergegeben wurden, sowie auf die Auswahl des Textes.

Auch wenn die Durchführung des Wettbewerbs natürlich eine besondere Herausforderung für die Kinder darstellte, so haben alle Schulsieger ihre Aufgabe souverän gemeistert, so die Jury. Mit der Atmosphäre ihrer Bücher „Das Mädchen Wadjda“ von Haifa Al Mansour und „Amy und die geheime Bibliothek“ von Alan Gratz kamen Luisa Proetel und Lena Drogosch am besten zurecht. Die beiden Stadtsiegerinnen schafften es, die Helden ihrer Lieblingsbücher im Vortrag lebendig wirken zu lassen. Sie dürfen ihr Vorlese-Können jetzt beim Bezirksentscheid unter Beweis stellen. Dort winkt die Teilnahme am Landesentscheid.