Leseaktion “Mannheim liest ein Buch“ geht im Casino Werkhaus weiter

Mannheim. Seit Sommer 2022 liest die Stadt Karosh Tahas Roman „Beschreibung einer Krabbenwanderung“ und setzt sich im Rahmen der Aktion „ Mannheim liest ein Buch“ in zahlreichen Veranstaltungen mit dem Werk auseinander. Am Donnerstag, 2. Februar, 19 Uhr, wird nun die Schauspielerin Sümeyra Yilmaz im Casino, der Bar im Werkhaus des Nationaltheaters in der Mozartstraße, aus dem Roman lesen. Musikalisch begleitet wird sie von der kurdischen Musikerin Xezal. Zudem werden kurdische Leckereien angeboten. Karten gibt es an der Theaterkasse und auf der NTM-Webseite für 10 Euro (ermäßigt 6 Euro). Die Aktion läuft noch bis März.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1