Lernpaten für Kinder gesucht - Infoveranstaltung

Mannheim. Mit Kindern spielerisch die Sprache und das Lesen üben – darum geht es beim neuen Angebot der Mannheimer Caritas, für das Ehrenamtliche gesucht werden. Grundschulkinder mit besonderem Förderbedarf sollen eine individuelle Unterstützung bekommen. Dafür werden Tandems gebildet, die sich einmal wöchentlich treffen. Partner sind die Käthe-Kollwitz-Schule und die Neckarschule in der Neckarstadt, wo das Angebot im Februar starten soll. Die Paten sollten jede Woche an einem Vormittag Zeit haben und Freude am Umgang mit Kindern, Geduld und Offenheit für andere Kulturen mitbringen. Am 3. November, 10 Uhr findet eine Infoveranstaltung im Pfarrsaal St. Nikolaus, Waldhofstraße 143, statt. Interessierte, die nicht teilnehmen können, können sich bis 17. November unter ursel.heyduk@caritas-mannheim.de melden.

