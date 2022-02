Lernen von Malaysia

Mannheim kann von Kuala Lumpur, der Hauptstadt von Malaysia, lernen, um sich besser an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Dies betonte Bürgermeisterin Diana Pretzell bei einem virtuellen Treffen beider Städte. „Klimaschutz müssen wir als Stadtgesellschaft konsequent in all unsere Aktivitäten einbinden. Daher nutzen wir den Local Green Deal und den Klimaschutz-Aktionsplan, um gemeinsam mit wichtigen Akteuren der Stadtgemeinschaft diesen Pfad für Mannheim zu beschreiten.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rahmen eines virtuellen Urban Thinkers Campus (UTC) mit rund 100 Expertinnen und Experten aus Politik und Wissenschaft wurden innovative Lösungsansätze vorgestellt, wie einer Überhitzung in den Innenstadtbereichen entgegengewirkt werden kann. Am Beispiel Münchens zeigte Didier Vancutsem, Vizepräsident der International Federation of Landscape Architects, auf, wie wichtig große Grünzüge für das Klima in einer Stadt sind. Bernhard Schumacher (MVV Energie AG) und Parisa Kloss von Resilient Urban Planning und Development zeigten auf, wie digitale, smarte Lösungen zur Verringerung von Hitzestress in Städten beitragen können.

Oberbürgermeister Peter Kurz, der zusammen mit dem Bürgermeister von Kuala Lumpur, Datuk Mahadi Che Ngah, die Veranstaltung eröffnete, unterstrich: „UTCs sind das perfekte Instrument, um städtische Probleme zu diskutieren, Lösungen zu finden und konkrete Projekte mit neuen Partnerschaften umzusetzen“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aufzeichnung unter: www.youtube.com/stadtmannheim. red