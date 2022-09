Leihamt bei „stern tv“

Das städtische Leihamt ist an diesem Mittwochabend bei „stern tv“ zu sehen. Die Sendung wird um 23.15 Uhr auf RTL gezeigt. In dem rund zehn-minütigen Beitrag aus Mannheim soll es um den verstärkten Andrang gehen, den Pfandhäuser bundesweit im Zuge der rapide steigenden Preise und Kosten verzeichnen. Das 1805 gegründete Leihamt in D 4 ist in ganz Deutschland das letzte in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. Es hat somit einen sozialen Auftrag. Mitarbeiter erhalten keine Provision, Gewinne müssen zu jeweils 50 Prozent für Rücklagen verwendet und an die Stadt für wohltätige Zwecke abgeführt werden. sma

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1