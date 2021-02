  Leichtverletzter nach Unfall auf B 36

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 36 in Höhe Mannheim-Rheinau ist am Montagabend ein 31-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 26-Jähriger kurz nach 19 Uhr mit seinem Auto stadteinwärts unterwegs, als er auf den verkehrsbedingt stehenden Wagen einer 61-Jährigen auffuhr. Durch den starken Aufprall und die glatte Fahrbahn wurde das Auto der 61-Jährigen auf den davor stehenden Wagen einer 27-Jährigen geschoben und drehte sich dabei um 180 Grad. Der 31-jährige Beifahrer des 26-Jährigen erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos des 26-Jährigen und der 61-Jährigen waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 6000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die B 36 aufgrund des Straßenzustands gesperrt. Nachdem der Winterdienst gestreut hatte, konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.