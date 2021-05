Leichter Anstieg der Corona-Inzidenz in Mannheim

Mannheim. 16 weitere Personen haben sich in Mannheim bis zum Sonntagnachmittag (Stand: 16 Uhr) nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 16.030 bestätigte Fälle gemeldet, teilte die Verwaltung mit.

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 82,7. Am Samstag lag die Inzidenz bei 81,1. Im Wochenvergleich sinkt der Wert weiterhin: Am Sonntag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz noch auf 89,8.

Die Zahl der Todesfälle in Mannheim blieb unverändert. Somit wurden weiterhin 296 Verstorbene im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 14.697 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in der Stadt aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1.037.